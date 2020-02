Crimen en Villa Gesell, Canal 26

Una filmación de una cámara de seguridad del municipio de Villa Gesell captó a varios de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en el momento posterior al brutal ataque.

Las imágenes fueron registradas a las 4:45 de la madrugada por la cámara de un comercio que apunta en dirección a la Avenida 3, la misma cuadra donde está ubicada la discoteca. En ellas se observa al menos a ocho de los imputados pasar caminando, apenas unos metros dispersados entre sí.

En las tomas se puede ver cómo dos de los jóvenes de Zárate que encabezan la caminata se detienen y esperan la llegada de los demás. En un momento, cuando casi todos ya están agrupados en la puerta de un restaurante de la zona, se ve a uno de los acusados abrazar a otro y tomarle la cabeza.

Noticias relacionadas

En ese marco, el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Báez Sosa, interpretó ese gesto como una felicitación: “Después del asesinato, festejan y se van”, dijo a Infobae.

El video consta en la causa y la defensa de la familia de la víctima anticipó que será utilizado para pedir que se sume el agravante de “homicidio por placer” contra los imputados.