El lunes podrían recibir la prisión preventiva.

Los diez rugbiers, acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, ingresaron en el penal de Dolores hace más de una semana, al mismo tiempo que se continúa investigando el crimen del joven de 18 años.

Allí, los jóvenes de Zárate, duermen en una serie de habitáculos con cuchetas y un inodoro separados del resto de la población de la prisión. De hecho, por esta misma razón, algunos de los presos de la cárcel se han quejado por los “privilegios” de los que gozan. Sin embargo, desde el penal, las autoridades han afirmado que no existen ningún tipo de concesiones para ellos.

Mientras la familia solo puede visitarlos tan solo los días jueves durante una hora y media, también se ha sabido que los vio, en estos días, un terapeuta y un pastor evangelista para conseguir “paz espiritual”.

Según trascendió en las últimas horas, algunos se quejan en el penal, hablan de supuestos privilegios: “Están en un pabellón de refugiados", gritaban dos chicas desde la calle el miércoles pasado. Además, trascendió que le habrían dicho a un guardia: "Yo te pago el sueldo".

Lo cierto es que el SPB, responsable de la seguridad de los detenidos, no puede correr riesgos en un caso de alto perfil mediático: el aislamiento en la celda de alcaidía, ubicada en la planta de la cárcel entre dos pabellones evangélicos, es casi total.

No se cruzan con otros presos, ni siquiera cuando atraviesan el penal para bañarse en las duchas. Cerca de las 19.30, y bajo la lluvia en dolores, los familiares se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa.

"Se los cuida porque todavía no está definida su situación. No están en un lugar vip, sino en el lugar que corresponde cuando ingresan desde la comisaría, es una especie de transición. Si quisieran salir al patio, tendrían que hacerlo con custodia y en un horario diferente al de los demás. No pueden moverse por el penal y los pabellones como lo hacen el resto de los internos", reveló una fuente.

Por el crimen de Fernando Báez Sosa, tanto el abogado de la familia como la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, apuntan a Máximo Thomsen, de 20 años, como el autor intelectual del hecho. En tanto, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Juan Guarino, Enzo Comeli y Alejo Milanese, están imputados como partícipes necesarios.