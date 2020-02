Pampita y su ex niñera.

La ex empleada de Pampita, Viviana Benítez, reapareció con nuevas declaraciones luego de haberla denunciado por maltrato laboral.

“Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabaja a de lunes a lunes. Ella un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, aseguraba la mujer que cuidaba de Benicio, Beltrán y Bautista.

La ex empleada de la modelo cambió de abogado, ahora la representa Yamil Castro Bianchi, con quien esta semana, según contó a Teleshow, fue al Juzgado Civil a notificarse espontáneamente del bozal legal que Pampita le puso.

“Necesitamos que se solucione en la Justicia. Queremos cumplir con lo que resuelva la Justicia y que la verdad salga a la luz para que a más nadie le pase. Es todo lo que puedo decir por el momento”, comentó.

La joven volvió de unas vacaciones en Brasil hace unos días y dijo además que prefiere llamarse al silencio, porque le hace mal “revivir situaciones".

Viviana había contado que recibía “miles” de agresiones en las redes sociales pero que intentaba no dejarse llevar por lo que leía porque "si lo hiciera, ya tendría que estar muerta”.

También se refirió a la repercusión mediática: “La primera semana no pude salir porque estaba muy mal anímicamente, pero ya estoy haciendo mi vida normal como siempre. Nadie me dijo nada en la calle pero en algunos lugares notaba que me miraban mucho, igual no pasó nada”.