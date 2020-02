Captura del video.

Las cámaras de seguridad de un negocio de comidas rápidas captó a Maximo Thomsen y Lucas Pertossi, dos de los rugbiers imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, poco después de haber del ataque en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.

En la primera secuencia se ve a Lucas Pertossi en el mostrador del restaurante mientras hace su pedido. Otro rugbier se acerca, comienza a conversar con él y le entrega un billete. Se trata de Máximo Thomsen, que está imputado como coautor del asesinato del joven de 18 años. Las imágenes reflejan, también, que ambos se cambiaron de ropa después del asesinato.

Un segundo video completa la escena. De remera, pantalón corto y ojotas, Thomsen llega con su pedido a una de las mesas del local y se sienta a disfrutar de su hamburguesa. Enseguida, Pertossi se acomoda frente a él y lo acompaña.

Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guarino, de 19, dos de los rugbiers que se encontraban detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fueron liberados este lunes por pedido de la fiscal Verónica Zambroni, quien a la vez solicitó la prisión preventiva para los otros ocho acusados.

Acompañados por el abogado defensor Hugo Tomei, ambos salieron de la cárcel de Dolores con la cabeza gacha pasadas las 15:00 de este lunes y sin hacer declaraciones a la prensa que aguardaba fuera del lugar.

El pedido de la fiscal fue realizado ante el juez de Dolores, David Mancinelli, que determinó la inmediata liberación de los jóvenes debido a que no fueron identificados en el lugar de la agresión tanto por los testigos en rondas de reconocimiento como en las cámaras de seguridad.

En tanto, se pidió la prisión preventiva para Luciano Pertossi, de 18 años; Ayrton Viollaz, de 20; Matías Benicelli, de 20; Blas Cinalli, de 18; Máximo Thomsen, de 20; Enzo Comelli, de 19; Ciro Pertossi, de 19, y Lucas Pertossi, de 20.

A Thomsen y a Ciro Pertossi se los considera coautores del delito de "homicidio agravado por concurso agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que al resto se los acusa de ser partícipes primarios.