La ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, se refirió a la muerte por desnutrición de ocho nenes que viven en comunidades wichis de esa provincia. Medrano sostuvo: "No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año".

La funcionaria puntualizó sobre el último caso, reportado en las últimas horas. "Corresponde a un chico de siete meses que muere por muerte súbita, no está relacionado con la desnutrición, ni con la etnia, ni con el agua, ni con ninguno de los factores que están concurriendo en el norte de la provincia", aclaró la ministra en una entrevista radial.

Luego, se refirió al problema de las muertes de nenes por falta de alimento en Salta: "No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años que sucede esto en la provincia".

Así, sostuvo que, si bien la situación tomó trascendencia mediática en los últimos días, quien "conoce el terreno y viene trabajando en la salud pública sabe que esto pasa hace mucho tiempo", sobre todo en la etnia wichi.



Por otro lado, Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter posteó: "Por favor, hagan algo, porque los chicos se siguen muriendo". Más tarde, manifestó su apoyo al gobernador provincial y agregó: "Me ofrecí a viajar ya, si es necesario y convocar a toda la gente".

Todo mi apoyo al gobernador de Salta @GustavoSaenzOK , con el que recién hablé y en sus palabras, en sus lágrimas, lo vi comprometido con solucionar en forma urgente la situación de las comunidades wichis en Salta. Me ofrecí a viajar ya, si es necesario y convocar a toda la gente — marcelo tinelli (@cuervotinelli) February 11, 2020

Por su parte, Sáenz también utilizó su cuenta en la red social para referirse al tema e incluso agradecer el apoyo de Tinelli. "Son décadas de abandono y olvido, hoy mostramos una realidad que duele y lastima! Solo miserables pueden hacer política con la muerte de un niño", expresó.