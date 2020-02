El presidente venezolano, Nicolás Maduro. REUTERS.

El martes, tras la reunión que el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, tuvo en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, se difundió un mensaje grabado del primer mandatario chavista dirigido al exministro de Planificación, Julio De Vido.

En plena polémica por los supuestos presos políticos, que desde el Gobierno niegan o reconocen, Maduro le dijo al exfuncionario kirchnerista, detenido desde el passado octubre de 2017: "Julio, estamos aquí en la misma trinchera en que tú nos conociste. En batalla. Espero que muy pronto todo tu caso sea resuelto, despejado, y que la persecución política que Macri lanzó contra ti y contra otros quede ya en el pasado".

"Te esperamos por aquí. Agarra tu vuelo y ven para acá a visitarnos. Siempre estamos a la orden, siempre somos amigos de verdad. Saludos", manifestó.

A inicios de semana, De Vido, arrestado en su domicilio, se se expresó sobre la existencia o no de presos políticos en la Argentina y le contestó al presidente Alberto Fernández, que dijo que le "molesta" que digan que en su gobierno hay presos políticos.

En varios tuits, el exministro kirchneristatambién apuntó contra el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a quien sugirió que guarde un "respetuoso silencio".

"Lamento molestar al Presidente @alferdez con la cuestión de los presos políticos pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su Jefe de Gabinete @SantiCafiero, creo que está nombrado por decreto", escribió De Vido en Twitter.

Luego, se manifestó sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien días atrás declaró que en el país "no hay presos políticos" sino "detenciones arbitrarias", y habló de "persecución política brutal". " En cualquier caso, lea la investigación del Dr Ramos Padilla, usted es penalista y entenderá rápidamente que las instrucciones de todas nuestras causas fueron políticamente armadas, lawfare le llaman, o sea son insanablemente nulas", concluyó De Vido.