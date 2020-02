Tren descarrilado. TWITTER.

El ramal Mitre que une Retiro y Tigre funcionó con servicio limitado entre Rivadavia y Tigre debido al descarrilamiento de una formación ferroviaria. El hecho sucedió a las 16:15 horas de este miércoles, cerca de la cabecera de Capital Federal, pero no hubo heridos ni se registraron daños materiales de consideración, según informaron desde Trenes Argentinos.

Según el comunicado dado a conocer por la empresa estatal tras el accidente, "la línea Mitre ramal Tigre circula limitado entre las estaciones Rivadavia y Tigre debido a un descalce de una formación en Empalme Maldonado en cercanías a la cabecera Retiro", detallaron.

En ese contexto, agregaron: "En el hecho se vio implicada una formación que provenía de Tigre y no se registraron heridos ni contusos". Según dijeron desde la empresa, personal técnico de Trenes Argentinos Operaciones se encuentra trabajando en el lugar "para solucionar lo más rápido posible el inconveniente".

Tras los sucedido, los pasajeros bajaron de la formación y caminaron hasta la estación. Por seguridad se cortó la electricidad de la formación y de la zona donde se había producido el incidente.

Algo parecido había ocurrido en octubre de 2019, cuando descarriló una formación cerca de la estación Tigre. En esa oportunidad, en la que tampoco hubo heridos, desde la compañía informaron que la formación "descalzó", y procedieron a evacuar a los pasajeros.

