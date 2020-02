Fabián Améndola, abogado de la familia de Fernando.

El abogado de la familia de Fernando, Fabián Améndola, habló con los medios de comunicación sobre la Audiencia clave donde se enfrentan frente a frente los rugbiers que asesinaron al joven en Villa Gesell.

Noticias relacionadas

Améndola, reveló que: "El juez dijo que iba a resolver mañana la situación de los rugbiers". En cuanto a la parte acusada: "La defensa pidió prisión domiciliaria y nosotros coincidimos con la prisión preventiva".

"Uno de ellos declaró la inocencia de todos...Ninguno dijo que estaba arrepentidos de lo que hicieron", reveló el abogado de la familia de Fernando. Gran parte de los acusados señalan un linchamiento mediático: "Los medios de prensa son los responsables de la presión que sufren ellos".

Your browser does not support the video element.

El abogado Améndola al tenerlos frente a su presencia reveló su sensación: "Me pareció un grupo de jovenes bastante fríos...Su modo de proceder era ir a buscar víctimas".

Your browser does not support the video element.

"Para nosotros participó una persona no identificada aún... y aclaramos que se puede revertir la libertad de Guarino y Milanessi", amplió Améndola sobre la libertad de ambos rugbiers.