Rugbiers detenidos.

Fuentes vinculadas al particular damnificado adelantaron que los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola pedirán los estudios tanto para los ocho acusados que están bajo prisión preventiva, como para los dos rugbiers que fueron liberados la semana pasada, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes continúan vinculados a la causa.

Además, tal como adelantó Burlando, ya tienen identificado a un 11vo. joven que habría estado junto al grupo acusado de cometer el crimen en la puerta del boliche, cuyo nombre incorporarán a la causa y pedirán que se investigue.

Los rugbiers imputados.

"Vamos a apuntar al 'número 11', a pesar de que la fiscalía lo ha negado. Ya tenemos identificado al masculino, vamos a aportar claramente la imagen que surge de lo que tiene la fiscal (Verónica Zamboni)", aseguró el letrado.

Noticias relacionadas

Burlando también aseguró que “dentro de la prueba” que les otorgó la Fiscalía hay elementos de “fundamental importancia que todavía no fueron evaluados”. Entre estos se destacan, siempre según Burlando, algunos mensajes que los imputados habrían enviado momentos después del homicidio.

“Hay comunicaciones tremendas. Te digo una liviana, donde se pedían flores después de cometer el hecho y donde anuncian que habían matado a una persona. Entonces le dicen: ‘Matamos a uno, ¿cuándo traés las flores (marihuana) para fumar?’”, dijo.

En tanto, en las últimas horas se difundieron públicamente las imágenes tomadas por una cámara se seguridad de un hotel de la zona, en las que se ve a uno de los acusados correr tras el crimen de Fernando y luego al resto del grupo de rugbiers caminar detrás.

Fernando Báez Sosa.

En esa filmación, tomada por cámara se seguridad del Hotel Inti Huasi, situado en la calle Alameda 202, se ve a las 4.44 que pasa corriendo un joven que fue identificado como el rugbier Máximo Thomsen y detrás el resto de sus amigos.

La filmación se corresponde con lo que había declarado a poco del crimen una testigo que trabajaba en ese hotel, quien relató en la causa que vio pasar a un joven corriendo y a otros detrás que inicialmente pensó que perseguían al primero.

Your browser does not support the video element.

En tanto al cumplirse un mes del crimen, se realizará una marcha frente al Congreso nacional para pedir Justicia por Fernando y por las víctimas de distintos hechos de violencia.

Your browser does not support the video element.

La manifestación, convocada por los padres del joven, comenzará a las 18: "Me gustaría que vaya mucha gente", dijo Graciela, madre de Fernando, a asegurar que eso es lo que le dará "fuerza para seguir luchando" para que se haga justicia.

También mañana, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presidirá una misa en el lugar donde mataron al joven, frente al local bailable Le Brique, para pedir por "su eterno descanso" y por "justicia".

La ceremonia religiosa se realizará desde las 19 en Avenida 3 entre Buenos Aires y Paseo 102.

Por el crimen se encuentran actualmente con prisión preventiva Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) imputados como “coautores”; y Lucas (18) y Luciano Pertossi, Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20) son considerados “partícipes necesarios”.