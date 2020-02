Marcha en el Congreso por la muerte de Fernando Báez Sosa

La familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell, encabezará este martes una marcha frente al Congreso en reclamo de justicia, al cumplirse un mes del crimen.

En ese marco, las personas que se acercaron a las inmediaciones para participar de la marcha pidieron que "no haya más Fernandos" y solicitaron perpetua para los acusados.

En el marco de la previa de la marcha, muchos de los presentes además de pedir justicia por Fernando lo hicieron por el resto de los casos de inseguridad del país.

"Tenemos que hacer Justicia, que el sistema judicial nos escuche", reclamaron al tiempo que pidieron que "la plata no tape la Justicia".

"No vamos a permitir que esta causa quede impune", expresaron.