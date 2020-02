Marcha a un mes de la muerte de Fernando Báez Sosa, NA

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, sus papás encabezan frente al Congreso de la Nación, una marcha para reclamar justicia.

En el marco del acto, la primera en hablar fue Graciela, la madre del joven asesinado quien expresó entre lágrimas: "Mi casa esta vacía, lo espero y sé que nunca va a volver, quiero Justicia".

"A mi hijo lo mataron a traición, no le dieron oportunidad de defenderse", dijo frente a una multitud en el Congreso.

"Fernando quería ayudar a todo el mundo, lo que le hicieron nos arruinó la vida a todos", expresó al tiempo que dijo que "mi vida no es fácil desde que perdimos a nuestro hijo, Fernando era nuestro sostén".

"Quiero Justicia, él está entre nosotros y nos da luz para tener fuerza y estar hoy acá", declaró para más tarde agradecer a los presentes: "Gracias por venir, no estoy bien pero al verlos a todos ustedes me dan energía para pedir justicia por mi hijo".

"Fernando era mi vida, mi amor, mi bebé. Todo se acabó, pero quiero que paguen lo que hicieron", finalizó.