Pasaron cuatro años pero la espera valió la pena: salió "Stupid love".

Pasaron cuatro largos años de espera para sus millones de fans alrededor del mundo, y Lady Gaga no los decepcionó. El mundo de la música celebra la salida de su nuevo single, "Stupid Love", el primero en ser lanzado después de mucho tiempo.

Con una estética hiper colorida, típica del estilo cambiante y frenético de Gaga, el video es sin lugar a dudas el regreso indiscutible a su costado más pop y la lleva de vuelta a sus inicios.

"Mi nuevo single sale el viernes a la medianoche", dijo la artista en un tuit donde aparecía una foto que mostraba a unos labios pintados de rosa fosforescente junto a un texto con una estética muy similar a la de fines de los 90 y principios de los 2000. "Stupid Love" es, de hecho, un alegre tema de pop bailable cuyo videoclip mezcla influencias como un mundo post apocalíptico similar al de Mad Max, los intensos colores de los Power Rangers y una historia que se siente sacada de un libro de ciencia ficción pulp de los '50.

La noticia llega a solo un mes de que el tema se filtrara en las redes sociales, y provocara el delirio de los fans de la artista por el estilo más ochentoso del tema, más cerca al que tenía en días de su debut discográfico, The Fame.

Pese a que jamás confirmó que ese track era el real, ella le contestó a sus seguidores de un modo muy divertido, y les dijo que "por favor paren", acompañado de una foto de una niña, que tiene puesto un pasamontañas y baila con un viejo reproductor de mp3.

El nuevo video clip de Lady Gaga.

Mark Ronson, famoso productor musical que trabajó con Lady Gaga en su último disco, compartió algo de info sobre el próximo trabajo desde su Instagram: "Hablé con mucha gente del proyecto y todos coinciden en que es algo increíble. No lo dudo. Todos sus discos son muy icónicos. Siempre encuentra una forma de hacer algo inesperado".

La llegada de "Stupid love" nos trae de nueva a la "mejor" Lady Gaga, con todas sus características innatas, pero con la mejora inevitable que le da la experiencia.