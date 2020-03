Fernando Baéz Sosa.

Este 2 de marzo, Fernando Baéz Sosa, asesinado a los golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell, cumpliría 19 años y sus papás, la novia, familiares y amigos realizan este lunes por la tarde una nueva misa por el joven.

Fernando y su novia.

La misa será desde las 19 en el colegio donde se formó, el colegio Marianista del barrio de Caballito, ubicado en la avenida Rivadavia 5652.

Los padres de Fernando.

El crimen tiene imputados a diez rugbiers de Zárate, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que participaron de la golpiza.

Rugberis imputados.

La fiscal, Verónica Zamboni, consideró a la mayoría "coautores materiales" del asesinato a piñas y patadas de Báez Sosa la noche del 18 de enero, pero aceptó excarcelar a Guarino y Milanesi porque las pruebas que había reunido en su contra no eran contundentes.

La fiscal y los abogados de ambas partes esperan una pericia clave que es el el cotejo de ADN entre las muestras de sangre extraídas a la víctima, a los jóvenes presos en la cárcel de Dolores y a las prendas encontradas en la casa de veraneo.

Además, se espera el resultado del análisis scopométrico entre las zapatillas preservadas y la marca en la cara de Fernando para saber cuál de todos los rugbiers le dio la patada mortal.