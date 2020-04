Pampita justo su hijo Beltrán realizando barbijos caseros, INSTAGRAM.



A partir de la recomendación del uso de barbijos para salir a la calle, Pampita puso manos a la obra para confeccionarlos en casa con Beltrán (su hijo) que, además, fue explicando lo que había que hacer para cuidarse del coronavirus.

En los últimos días, los expertos comenzaron a recomendar el uso de barbijos como herramienta para protegerse del coronavirus. En algunas provincias de la Argentina, incluso, se decretó su implementación obligatoria para circular por la calle. Así las cosas, y ante la posibilidad de que la Capital se acoplara a esa medida, muchos empezaron a ingeniárselas para obtener el suyo.

Para evitar la compra masiva de barbijos y su consecuente falta en el mercado, los expertos dieron algunas indicaciones para hacerlos en casa y Pampita fue una de las que puso manos a la obra.

Desde su cuenta de Instagram, compartió el paso a paso para la elaboración y tuvo un ayudante muy especial: su hijo Beltrán. Juntos siguieron todas las recomendaciones para confeccionar un barbijo útil y seguro y, de paso, se entretuvieron un rato mientras Roberto García Moritán los filmaba.