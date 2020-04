Mujer demorada por haber violado la cuarentena.

El gobierno nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia ha impuesto una cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos exceptuando algunas personas quienes tengan permisos para circular.

En la ruta Panamericana hay un gran control y detuvieron a un colectivo donde había una mujer que transitaba sin el permiso y sin poder justificar su tránsito por la ciudad.

Al preguntarle sobre su situación, la mujer dijo: "No sabía que había cuarentena, soy de Corrientes...No puedo estar más encerrada y extraño mucho a mi familia. Pido perdón por salir".

Noticias relacionadas

Se han secuestrado más de 2.600 autos por no respetar la cuarentena obligatoria, los dueños deberán esperar a la apertura de los tribunales para comparecer.

"Primero se constata el domicilio donde está alojada para ver la veracidad y luego la trasladan hasta el domicilio. Se le notifica de una causa penal en su contra", afirma el periodista Gustavo Carabajal.