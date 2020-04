Macaulay Culkin volvería a la pantalla con Mi pobre Angelito.



Más de tres millones de dólares es lo que va a cobrar Macaulay Culkin si Disney confirma, como parece, lo que está dispuesta a desembolsar para que haga un cameo del reboot de "Home Alone" (Mi pobre angelito), que se estaba filmando con dirección de Dan Mazer.

"Ningún regreso de Home Alone estaría completo sin su presencia", dijo una alta fuente de estudio, según replican medios de todo el mundo. Culkin, de 39 años, interpretó a Kevin McAllister en las dos primeras películas de la franquicia, de 1990 y 1992. Ahora, ese protagónico estará en manos de Archie Yates, de 11 años, conocido por su trabajo en Jojo Rabbit, de Taika Waititi.

El relanzamiento de Mi pobre angelito tiene fecha de estreno en diciembre de 2020, que la pandemia probablemente retrase. Con Ellie Kemper y Rob Delaney, entre otros actores adultos, cuenta la historia de un matrimonio que intenta recuperar la reliquia de familia robada por su hijo travieso.

El filme, en la que él no contará con un papel de peso, estará protagonizado por el chico de 11 años y no dará vida a una nueva versión de Kevin, el personaje que convirtió a Macaulay en una estrella a nivel mundial en los 90.

En un principio, cuando se confirmó la noticia de que los estudios preparaban otra entrega de la franquicia, Macaulay reaccionó como solo él sabe hacerlo, publicando en Twitter una imagen que resumía a la perfección cómo sería quedarse solo en casa en la actualidad y que recuerda bastante a cómo están afrontando muchos la actual cuarentena: sentado en el sofá, con aspecto de no haberse duchado en varios días, rodeado de platos de comida a medio consumir y sin despegarse de la computadora.

