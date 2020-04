El ex presidente y senador Nacional Carlos Saúl Menem compartió un mensaje en las redes sociales para concientizar sobre la necesidad e importancia de cumplir con la cuarentena. De esa manera, se puede contribuir a evitar el contagio del coronavirus COVID-19 y la propagación del virus en toda la Argentina.

“Hermanas y hermanos de mi patria. Evidentemente estamos pasando por un momento muy difícil. Una situación que nos obliga a aceptar todas las reglas de juego que nos den las autoridades. Si cumplimos con la misma, pronto vamos a salir de esta situación tan difícil“, comenzó el video el ex presidente.

Agregó además: “Hay que prepararse, no salir, quedarse en la casa, hasta que las autoridades digan lo contrario. Los abrazo sobre mi corazón. Y hasta pronto”.

La grabación dura 43 segundos. Fue compartido también por su hija Zulemita Menem, quien escribió: “El mensaje de mi viejito, de Carlos Menem para todos los argentinos”.

El Ministerio de Salud registró en su último reporte siete nuevas muertes por coronavirus y 128 contagios en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados en todo el país asciende a 2.571 y las víctimas fatales suman 115.

En La Rioja, provincia en la que Menem fue gobernador en dos oportunidades se contabilizaron 31 contagiados y 2 muertes por el COVID-19.

Del total de casos, los contagios por “contacto estrecho” con otro caso positivo fueron los que más se incrementaron en la última jornada con 46 nuevos positivos y son el principal tipo de contagio con el 35,3%. En tanto, los casos por “circulación comunitaria” se incrementaron en 32 casos para llegar a un total de 425 en todo el país, representando un 16,6 % del total.

Los casos “importados” se ubican en segundo lugar con 840 casos totales (32,8%) y sumaron solo 7 nuevos registros. Mientras que 403 casos siguen bajo investigación epidemiológica.