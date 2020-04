El mejor plan para este fin de semana en cuarentena es “Run”, la nueva historia de la exitosa escritora Phoebe Waller-Bridge y que podés disfrutar en HBO a través de Telecentro Play.

La serie trata sobre una pareja de ex novios que desaparecen después de retomar el plan escaparse juntos que habían creado tiempo atrás.

Ruby Dixie (Merritt Wever), una mujer cuya vida monótona no le ha permitido abrir más el panorama para buscar quién es ella, y Billy Johnson (Domhnall Gleeson), quien reaparece en la vida de la chica para recordarle de un pacto que hicieron cuando eran pareja hace casi 17 años. La promesa consistía en que, si alguno de los enviaba la palabra “Run” al otro y la respuesta era la misma, los dos dejarían todo lo que tenían y se encontrarían para irse juntos a Estados Unidos.

“Run” tiene ocho episodios de aproximadamente media hora y comenzó a desde el domingo 12 de abril. Cada semana estará disponible uno nuevo, teniendo dos meses para poder deleitar de la nueva producción que ha salido de una de las mentes creativas más sobresalientes de la actualidad.

