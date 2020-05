Reclamo de organizaciones sociales. Canal 26.

En horas del mediodía de este miércoles, gran cantidad de manifestantes del Polo Obrero, con tapabocas, guantes y con carteles, se juntaron en torno al Obelisco para marchar desde allí hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con una lista de reclamos en medio de la pandemia de coronavirus.

Si bien trataban de mantener el distanciamiento social ordenado por el Gobierno, según imágenes televisivas captadas por CANAL 26, las personas llegaron juntas en colectivos al lugar. Entre otras cuestiones, reclaman agua potable para los barrios vulnerables de la Ciudad y el país. Hace dos semanas la agrupación había llamado a una protesta pero se había cancelado por la crisis sanitaria.

La marcha fue convocada bajo la consigna: "Con hambre no hay cuarentena" y en pedido de mayor asistencia alimentaria a los sectores carentes y más necesitados.

Respecto de la manifestación, Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, escribió en redes sociales para mostrar su apoyo. "El Polo Obrero, mediante pequeñas manifestaciones con distanciamiento y barbijos, reclama en todo el país por alimentos que siguen sin llegar ante una situación desesperante en los comedores abarrotados de gente", escribió y agregó: "Ahora mismo en el Obelisco. Denunciamos detenciones en el Chaco".

Tras su mensaje, Pitrola dijo que los manifestantes: "Mantienen la distancia y tienen barbijos, la necesidad no espera. La gente que no puede comer no aguanta más".

Manifestación en el Obelisco porteño. Canal 26.

La marcha de hoy fue anunciada mediante un comunicado que afirma que el " Ministerio de Desarrollo Social no ha resuelto un problema elemental como el de los comedores populares que desbordan de demandas, ya no solo de desocupados". También denuncia que el Gobierno alega que las empresas alimenticias no quieren vender los alimentos.

"Crece la pandemia y los contagios empiezan a avanzar por los barrios más humildes (.). El IFE, único subsidio que el Gobierno lanzó allá en el lejano 23 de marzo, ha dejado a más de 4 millones de trabajadores sin ingresos y una gran cantidad de beneficiarios lo cobrará recién en junio (.). Vamos a movilizarnos, defendiendo la cuarentena, por eso lo haremos respetando el distanciamiento social y con barbijos. Nos movilizamos en todo el país por estos reclamos elementales porque con hambre no hay cuarentena", finaliza el texto publicado.