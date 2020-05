Tapabocas inclusivo ante coronavirus, CANAL 26

Las personas con hipoacusia tienen una dificultad mayor al usar el tapabocas ya que no todos conocen el lenguaje de señas que utilizan para poder comunicarse y les sería imposible que otro lea sus labios para tratar de descifrar lo que quiere decir.

Ante esto, la otorrinolaringóloga Paula Ontivero pensó en ello y creó un tapabocas especial que tiene una característica muy especial. En la zona de la boca tiene un vinilo transparente que permite ver el movimiento de los labios.

Su hermana, Natalia, publicó en su Facebook una foto que permite apreciar el diseño y escribió: "Barbijo inclusivo, tiene un vinilo transparente para personas sordas, ella es Paula, mi hermana, otorrinolaringóloga. Muchos de sus pacientes son sordos y leen los labios. Hay muchos universos que no vemos, que no conocemos, gracias que hay personas así que atienden y entienden a las minorías. Gracias Paula por tu amorosidad, creatividad y profesionalismo".

Noticias relacionadas

Conocé todos los detalles en el informe de CANAL 26 con la profesional: