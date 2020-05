Danna Paola es acusada como la tercera en discordia.

Tini Stoesel junto a Sebastián Yatra ha confirmó el final de su noviazgo, justo cuando faltaban pocos días para que se cumpliera un año de la relación. Si bien la cantante hizo silencio absoluto sobre las causas de la ruptura, la prensa habló de la injerencia de la mexicana Danna Paola entre ambos.

Pero cuando los rumores llegaron a la cantautora azteca, ella se defendió aduciendo que lo único que habían hecho con su colega colombiano era trabajar. “Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer. ¡Eso es todo!”, le respondió a una seguidora en un vivo de Instagram.

Lo cierto es que los fans de Tini notaron en abril que Danna no solo seguía a Yatra en sus redes, sino que también le daba "like" a todas sus publicaciones, hasta que dejó de hacerlo cuando comenzaron los rumores. Sin embargo, dejó rastros en las redes sociales, y uno de ellos puede ser considerado como "evidencia" por sus detractores.

En otro vivo de Instagram, que brindó a comienzos de abril, la cantante recita la letra de su canción Mala Fama, en la que menciona a Yatra de manera sugerente. "Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, le dice a alguien que se encuentra a su lado, con una sonrisa.