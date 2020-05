Maximiliano Guerra, contra la cuarentena.

En los últimos días y desde que se confirmó la extensión del confinamiento en varios puntos del país hasta el 7 de junio, Maximiliano Guerra se expresó en contra de la decisión del Gobierno y utilizó sus redes sociales para mostrarse categórico a la hora de opinar sobre las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández.

“Señor Fernández, ¿a usted le parece llamar tontos a quienes piensan que usted se enamoró de la cuarentena? No nos menosprecie y no se enoje cuando le preguntan por la economía que no sabe resolver. Sensatez por favor. Solo eso”, escribió en su cuenta de Twitter el bailarín y referente de la cultura el sábado por la noche apenas terminó la conferencia que dieron desde Olivos el mandatario, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Luego, comparó, también a través de las redes sociales, las medidas tomadas por las autoridades con un gueto y explicó los motivos por los que así pensaba.

“Lo que está haciendo el Gobierno es un ‘gueto’, el gueto de la Cuarentena. Si te la bancas estás bien, pero si no aguantas más, estás en contra del Gobierno”, escribió y siguió: “La salud de un pueblo es la libertad. No el dedo acusador, que te encierren en tu casa, y que los presos estén libres”.

También, compartió la definición de la palabra “gueto”: “Área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso. El uso se ha extendido hoy a cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es excluyente. El 21 de septiembre de 1939 el jefe de la Policía de Seguridad de las SS ordenó que los judíos residentes en las aldeas y los pueblos en la zona de ocupación alemana de Polonia sean concentrados en ciudades grandes cercanas a éstos. Este fue el primer paso para el establecimiento de los guetos en Polonia. Los judíos fueron encerrados en guetos, situados por lo común en la parte más pobre y descuidada de la ciudad, sin electricidad e instalaciones sanitarias básicas. Para los que me mandan a estudiar, fíjense que hasta lo escribí en otro idioma. Saludos”.

“No hay plan. El único plan es encerrarnos en casa. La impunidad tiene su costo, el nuestro”, agregó el martes luego de hacer varios retuits de gente que estaba en contra del aislamiento y que protestaba para pedir el fin de la cuarentena, para poder volver a trabajar y retomar con las actividades económicas.

Antes de que el Presidente informara la extensión de la cuarentena, el bailarín se había mostrado preocupado por la situación de muchas familias que viven de la danza y que desde el 20 de marzo cuando se declaró el aislamiento no pueden trabajar y que por lo tanto, no tienen ingresos.

“Hoy Fernández agradeció a los músicos, pero nunca hablan de los otros que trabajamos por la cultura de la República, son muchísimos mis colegas que no pueden trabajar, escuelas de Danza cerradas, alquileres que hay que pagar, empleados con sueldo que hay que pagar, etc. Impuestos de esos lugares, y de esas familias que viven de sus trabajos. No lo reconocen pero somos PyME nosotros también. No hay ningún beneficio para esta comunidad. Es más, ni la tienen en cuenta. Aparte del beneficio y desarrollo social que significa para los alumnos”, escribió.