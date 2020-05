Robo en heladería de Pergamino

Dos delincuentes en moto vulneraron la reja de acero y rompieron una puerta de vidrio blindado para sustraer dinero, un televisor y dos baldes de helados del local Venezia Express del barrio Parque General San Martín, de Pergamino.

Los maleantes irrumpieron en el local totalmente encapuchados y mientras sonaba la chicharra de la alarma desinstalaron un televisor; vaciaron la caja registradora y tomaron dos recipientes con helados del freezer.

Las imágenes de las cámaras del comercio registraron la secuencia delictiva de estos maleantes quienes demoraron lo que tardó el más grande de ellos en desamurar el televisor instalado contra la pared.

Luego de apoderarse de las pertenencias escaparon en la motocicleta en la que habían llegado a cometer el robo al local de la esquina de las calles 6 y 9 del barrio Viajantes.