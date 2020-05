Capturas de video.

Cuatro aprehendidos y siete policías heridos fue el saldo de un enfrentamiento registrado en las últimas horas en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, luego de que un grupo de personas generara disturbios en la vía pública en plena cuarentena por el coronavirus y se enfrentara con los uniformados.



El hecho se produjo el miércoles por la noche en la calle Pirán y 92, cuando los efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911 y trataron de identificar a un grupo de personas que se encontraban provocando desórdenes y con música a alto volumen, rompiendo así la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus.

Los revoltosos se resistieron y se produjo un enfrentamiento con los uniformados, ya que les arrojaron palos, piedras y botellas.



Los efectivos finalmente lograron controlar la situación reprimiendo con balas de goma y aprehendieron a cuatro de los sujetos, todos ellos con antecedentes penales, mientras que hay un quinto que está prófugo y que estaría cumpliendo prisión domiciliaria.



En tanto, siete policías resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en terapia intermedia del Hospital Municipal de Chivilcoy y otro fue trasladado a una clínica privada con una fractura en el antebrazo.



Los policías fueron identificados como el teniente Sebastián Roberto Rodini, quien se encuentra internado en una clínica privada de Chivilcoy; y el oficial Lucas Sebastian Ibáñes, que está en terapia intermedia en el Hospital Municipal.



Con heridas más leves aparecen los oficiales Federico Fabián Robles, Mariana Luque, Heber Castellanos Saldivia, Lucas Fernández y Joana Débora Estefanía Ledesma.



Durante este jueves la Policía le tomó relato a los diferentes testigos.



En tanto, los cuatro aprehendidos serán trasladados este viernes a prestar declaración ante el fiscal interviniente, Sebastián Villalva, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial Mercedes.