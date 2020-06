Tragedia en Villa Crespo. NA.

Dos bomberos de la Ciudad de Buenos Aires murieron este martes luego de las explosiones derivadas del incendio en una perfumería de Villa Crespo. El local se ubicaba en la planta baja de un edificio. Hay otros seis internados, uno de ellos en grave estado.

Las víctimas mortales fueron el comandante director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, de la Estación VI Villa Crespo.

Sus compañeros se enteraron por WhatsApp de la tragedia. "Lo acaban de sacar muerto a Firma Paz de adentro del incendio. Falta Vázquez", les dijo a través de un audio uno de los bomberos que estaba presente Corrientes al 5200, donde se produjo el incidente.

"El comisario y el subcomisario murieron", reafirmó en otro mensaje de voz.

Personal de la Estación 6ta de Bomberos de la Ciudad llegó al lugar por un incendio que se inició cerca de las 17 en el subsuelo del local, sobre montículos de mercadería en una extensión.

Audio tras la tragedia.

El fuego derivó en una explosión que hirió a tres bomberos. Luego hubo un segundo estallido que afectó a seis oficiales.

Pasadas las 19, los rescatistas sacaron a los dos bomberos muertos y trasladaron a los otros seis a hospitales de la zona. Otros ocho hombres y un efectivo de la Policía de la Ciudad fueron atendidos por el SAME en el lugar.