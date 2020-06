Más de 100 personas fueron a un boliche en cuarentena y lo transmitieron por Facebook: fueron detenidos

Patricio Zambrano, el DJ que pasa la música electrónica con la que unos 50 vecinos salieron a bailar en una calle del barrio porteño de Recoleta, aseguró hoy que no viola "ningún decreto" y que sólo intenta darle un "mensaje de alegría a la gente".



En la intersección de Talcahuano y Arenales, entre las 19:00 y las 20:00 de anoche, unos cincuenta vecinos salieron a bailar al ritmo de la música electrónica de Zambrano, quien a esa hora sale al balcón de su departamento a ejercer su oficio, lo que despertó una polémica en la que se volcaron críticas y mensajes a favor en las redes sociales, en medio de la tensión por el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

"Yo no incito a que la gente salga a la calle, le pido a la gente que se quede en sus casas y el volumen lo pone cada uno, yo transmito por Instagram", explicó en la mañana de este lunes el DJ en rueda de prensa, en la puerta de su edificio.



EL DJ dijo que intenta darle "un momento de alegría a las personas, que se reencuentren con su gente, con sus familiares".



"Hay una hipersensibilidad, la gente está cansada de la cuarentena, no está acostumbrada a estar encerrada", explicó Zambrano, y aseguró que esta haciendo "nada grave" y no está "violando ningún decreto".



No obstante, admitió que la policía le pide que diga que la gente se tiene que quedar en sus casas y que por la difusión que cobraron las imágenes de anoche, con un puñado de vecinos bailando recibió algunos insultos y reproches por redes sociales.



En ese sentido y en virtud a lo ocurrido este domingo, también señaló que cree que "hay cosas que modificar" en sus presentaciones, para preservar los términos del aislamiento.



A pesar de esa circunstancia, sostuvo que "la gente está agradecida" y que recibe mensajes en ese sentido "de todas partes del mundo, porque esto nos afecta a todos".



Ver esta publicación en Instagram Otro balcón! Todos en sus casas! Todos bailando! Disfrutemos! Una publicación compartida por PATO Zambrano DJ's (@patozambranodjs) el 14 de Jun de 2020 a las 3:26 PDT

Entre los mensajes críticos que se volcaron en redes sociales, llamó la atención un tuit en el que se señala que gendarmes "bailaron" a la gente que en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, violó la cuarentena.