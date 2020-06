Violento ataque en La Plata: conductor agredió a otro por no usar barbijo mientras manejaba

Ataque a Melisa Zurita, periodista de Canal 26. Escape de la atacante.

El sábado por la noche, una mujer trató de acuchillar a la periodista de CANAL 26, Melisa Zurita cuando se encontraba junto a su hija de tres años en su casa del barrio Casco Leloir, en Ituzaingó. Ambas lograron escapar del domicilio y la Policía detuvo a la atacante, que tenía denuncias previas por hostigamiento.

La acusada, identificada como Geraldine Martínez, de 37 años de edad, rompió el cerco perimetral del barrio con una pinza tipo alicate y luego se dirigió a la vivienda de Zurita.

Esta mujer está acusada de haber amenazado a Zurita e intentado atacarla, ante lo cual, la conductora y su hija lograron escapar de la casa a través de una ventana y pedir auxilio a sus vecinos, quienes llamaron al 911.

En tanto, Martínez se subió al Jeep Renegade color blanco de la víctima e intentó abandonar el predio, pero fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas local que arribó al lugar tras el llamado de los vecinos.

Los policías establecieron que la sospechosa es la ex pareja de Gustavo Holstein, el actual esposo de Zurita, y que ya había sido denunciada en reiteradas ocasiones por la conductora a raíz de varias amenazas.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar.

Your browser does not support the video element.

Detalles de la detención de la agresora de Melisa Zurita. Canal 26.

La fortuna quiso que los agentes de seguridad apostados en la salida del barrio donde se produjo el ataque, advirtieran que claramente quien conducía el vehículo no era Melisa Zurita y en consecuencia procedieron a impedir la huída de la agresora.

Entre tanto, la mujer atacante esgrimía todo tipo de argumentos para lograr su cometido, ante la mirada y la acción rápida de los guardias, algo que ayudó a que Geraldine Marrtínez no escapara.

De haberlo hecho, hubiese sido muy complicado ubicarla, y también hubieses implicado otro grave peligro para terceros.

La agresora tras ser detenida dijo haber sufrido un ataque psicótico, pese a lo cual eso no implica una justificación para lo hecho. Así mismo se esperan las pericias psicológicas oficiales practicadas sobre la mujer.

Otro punto, en absoluto menor, es que la atacante tiene dos hijos menores, que también pueden estar en franco peligro. De esta manera también se aguarda una determinación de la Justicia Civil respecto de este tema y la posible quita de tenencia.

Your browser does not support the video element.

El momento tras el ataque a Zurita. Canal 26.

Durante su detención la agresora confirmó todo lo denunciado por Melisa Zurita. Confirmó también que estaba bajo los efectos de drogas.

La causa está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI 1 Desentralizada de Ituzaingó, quien ya solicitó los videos de las cámaras de seguridad del barrio en donde ocurrió el hecho y pidió que la detenida fuera trasladada a Sede Fiscal para prestar declaración en la mañana del domingo.