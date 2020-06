Balean a remisero por una batería del auto: uno de los agresores de 15 años lo pateó en el piso

Asalto a panadería en Gregorio de Laferrere.

IMÁGENES SENSIBLES. En la Argentina se siguen dando reiterados hechos de inseguridad cada día. Y como en tantas otras oportunidades, todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho que nos ocupa sucedió cuando eran las siete de la tarde y en la panadería, el dueño se encontraba atendiendo a dos clientes. En ese instante ingresaron dos hombres con barbijo que luego de esperar unos segundos su turno, sacaron un arma y robaron en el lugar.

El hecho delictivo sucedió el domingo 7 de junio en la panadería que está en la esquina de Soldado Sosa y Watt de la localidad de Laferrere, al oeste del conurbano bonaerense.

Ambos delincuentes tenían puestos barbijos y amenazaron a sus víctimas con un arma de fuego, tal como se ve en los videos que grabaron las cámaras de seguridad. Mientras uno de ellos sacaba la plata de la caja registradora el otro llevó a las tres personas a un cuarto trasero del negocio.

Siempre apuntándolos con un arma, el delincuente de campera roja le robó los teléfonos celulares a los clientes presentes. El otro malviviente, antes de retirarse, se llevó la balanza donde el comerciante pesaba la mercadería.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El asalto, captado en video.

Los delincuentes se fueron caminando y pese a que se ven sus rostros perfectamente en los videos, hasta el momento no fueron identificados ni tampoco detenidos.