Pampeania, una apuesta al folclore de la mano de Juan Antonio Márquez

Mike Amigorena habló sobre el aislamiento y lanzó una serie de declaraciones que sorprendieron acerca del dramático momento que vive el mundo. En una entrevista el actor reflexionó sobre el coronavirus de manera contundente.

“Me encontré con el mismo. Imaginate que ser padre te activa y te convierte en una persona más tolerante. Más disponible para el otro. Me encontró en una situación privilegiada si queres. Muy pocos padres están 24 x 7 con sus hijos al comienzo. Los primeros pasos y balbuceos. Me pone en un desafío muy grande de entrega y además de la creatividad. Soy una persona que puedo estar quieto pero no tanto”, comenzó diciendo el artista en una entrevista en el programa "Mitre Live" de Radio Mitre.

Siguiendo con su relato, Amigorena reflexionó sobre su rubro en medio de la pandemia: “Este año no se puede ensayar ni hacer una película. Todo lo que es reunión de gente queda muy acotado. En el recital que vamos a hacer se va a hacer con todas las medidas de higiene. Lo que tenía que hacer este año será en el 2021. Yo me hice la cabeza que esto es hasta septiembre y si hay que estar todo el año así no me disgusta para nada. Me cansa por momentos y me irrito como le pasa a todo el mundo. Pero prefiero la quietud que el mundo de antes“.

Consultado sobre esa frase final, explicó: “Si me preguntas, prefiero esto y no la locura anterior. Que nos vamos a quedar sin planeta, sin animales, familia, sin nada. Nos vamos a exterminar todo. De esta manera, me parece que le damos un respiro al planeta, a las animales, al bolsillo porque no consumís. O consumís lo justo y necesario. Después lo que pase oficialmente no tengo idea. Hay que ser creativo y no podes quedarte quieto. O quejarte. Es a nivel mundial, no solo a nosotros. No te queda otra que acatar que te obliga la circunstancia”.

“Me entristecería que sea el mismo mundo después del coronavirus. Esto nos hace tomar conciencia de lo imprescindible de nuestras vidas. Y lo imprescindible es el tiempo y el vínculo. Tenes tiempo de estar con mi familia, con mi hija en mi caso. Sin necesidad de estar comprando. Te pones tres remeras y estás listo. Me parece que el para qué, la pregunta te la vas a tener que hacer. Quiero esto ´para qué´. Hay mucha gente que la está pasando mal y no me quiero imaginar. Yo soy un privilegiado por estar así y dar el show”, dijo al respecto.