Una familia de Tigre se quiso mudar a Mar del Plata en plena cuarentena pero fueron rechazados en retén

Una familia oriunda de la localidad bonaerense de Tigre intentó mudarse a Mar del Plata en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, sin contar con un permiso para radicarse en la ciudad, por lo que todos sus miembros fueron demorados en un retén y debieron regresar a su lugar de origen, seguidos por el camión que trasladaba los muebles.

El grupo familiar, integrado por un matrimonio y sus dos hijos, llegó a la localidad balneria en una camioneta particular, pero fue interceptada en el puesto de control de seguridad y sanitario instalado en sobre el acceso en la ruta 2.

La comuna informó que al momento de requerirles la documentación con la que circulaban y buscaban ingresar acceder a la ciudad, "intentaron de distintas formas demostrar que vivían en Mar del Plata, aunque el DNI certificaba que el domicilio era de Tigre".

Desde la Secretaría de Seguridad local aseguraron que, tras notificarles la imposibilidad de ingresar por las medidas impuestas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, "la familia decidió apostarse al costado del retén, señalando que iban a aguardar allí hasta que los dejaran pasar".

"Incluso llamaron a su abogado, que intentó a través de diversos artilugios lograr el ingreso de esta familia a nuestra ciudad", informaron.

Tres horas más tarde, llegó al mismo retén un camión de mudanzas repleto de muebles, y los encargados del control determinaron que llevaba las pertenencias para la familia proveniente de Tigre.

Finalmente, tanto el vehículo particular de la familia como el camión con los muebles tuvieron que tomar la mano en sentido contrario y regresar a su ciudad.

El Municipio informó que este tipo de acciones tiene que ver con la respuesta diseñada frente al endurecimiento de la cuarentena anunciado para el AMBA, ya que "en estos cuatro días de ventana que se generaron, muchas personas intentaron venir a Mar del Plata a pasar los próximos días de aislamiento".

"Los retenes en los siete ingresos del partido de General Pueyrredon han sido clave para lograr la situación epidemiológica y sanitaria de esta ciudad, en los cuales se rechaza un promedio de 100 autos por día", sostuvieron autoridades locales.

En ese sentido, el intendente local, Guillermo Montenegro, señaló: "Sabíamos que el endurecimiento de la cuarentena en el AMBA iba a generar que muchos quisieran venir a cumplir la cuarentena en nuestra ciudad. Por eso los controles en los ingresos son cada vez más rigurosos".

El partido de General Pueyrredón se encuentra actualmente en la fase 4 del aislamiento social, con cinco personas en tratamiento por Covid-19.