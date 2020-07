VIDEO: intentó evadir un control, volcó y le descubrieron 630 kilos de marihuana

Procedimiento policial.

Unos 630 kilos de marihuana fueron secuestrados luego que el conductor de una camioneta volcó en la Autovía 2 tras evitar ser identificado por los efectivos que se encontraban en un puesto de control, en el partido bonaerense de La Plata, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió anoche cuando personal policial del Puesto Las Golondrinas intentó identificar a una Ford Ranger que se encontraba parada en la mano hacia la costa atlántica.

Fuentes policiales informaron que el conductor aceleró para evitar ser detenido pero por una mala maniobra cayó en una zanja en ruta 2 y calle 509, en la localidad de Abasto, donde abandonó el rodado y se fue corriendo.

Al acercarse a la camioneta, la policía sacó la lona que cubría la caja y descubrió que transportaba 738 ladrillos de marihuana por un peso total de 625 kilos.

El vehículo tenía pedido de secuestro de septiembre de 2019 por una fiscalía de Lomas de Zamora. En el auto los efectivos encontraron 35 bolsones, 25 que estaban en la caja y los otros 10 en el habitáculo. El conductor se dio a la fuga y es buscado.