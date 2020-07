Nueva etapa de cuarentena: quiénes pueden viajar en transporte público y qué pasa con los permisos

Medios de transporte en cuarentena. NA.

Aunque la nueva cuarentena implicó anuncios de todo tipo, el transporte público en el AMBA se mantiene sin cambios. Indicado oportunamente como uno de los ámbitos de mayor aglomeración de gente, va a seguir reservado sólo para los trabajadores esenciales. Y tampocose descarta bloquear la tarjeta SUBE de quienes no estén habilitados para usarla y hayan hecho repetidos viajes.

La detereminación de mantener tren, subte y colectivo para esenciales terminó de oficializarse este viernes por la tarde, en la conferencia de prensa que brindaron el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y parte de su gabinete en la sede de Parque Patricios. Allí se resaltó que, al menos en la primera etapa de la nueva apertura, sólo seguirán viajando en transporte público quienes tengan el permiso de trabajador esencial, que se descarga a través de la página web del Gobierno nacional y puede exhibirse mediante la app Cuidar.

Hay quienes también tienen permisos para circular pero no pueden hacer uso del transporte público: son trabajadores exceptuados pero no esenciales, entre ellos fumigadores, mecánicos, gastronómicos y vendedores de artículos de librería y materiales informáticos.

Esos trabajadores no esenciales van a tener que buscar otra forma de llegar a sus lugares de trabajo. “Estamos en una etapa de ir retomando actividades con mucha cautela y gradualidad, evitando las aglomeraciones. El lugar más complicado en aglomeración es el transporte público, por eso se ha decidido que en esta etapa continúe sólo para las actividades esenciales”, dijo en la conferencia de este viernes a la tarde Diego Santilli, vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

La entrada a Capital también se mantendrá sin cambios: continuarán habilitados 41 accesos vehiculares y 26 pasos peatonales. Esas entradas seguirán siendo controladas del lado porteño por personal de la Policía de la Ciudad junto con agentes de Tránsito y agentes de Prevención.

También, fuentes de Nación y de Ciudad manifestaron que se estudia bloquear la tarjeta SUBE de quienes no sean trabajadores esenciales y hagan repetidos viajes.

La única novedad oficial en materia de transporte en el AMBA es la puesta a prueba esta semana de una aplicación desarrollada por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño para los agentes que controlan los permisos de circulación de la app Cuidar.

Gracias a esta nueva app, exclusiva para agentes, se puede saber en unos pocos segundos si la persona está habilitada para circular, si su permiso incluye o no el uso de transporte público y si su habilitación está vencida o es falsa. Es que este sistema cruza instantáneamente la información del código QR del permiso con los datos que tiene el Gobierno nacional.

Desde el 6 de julio hasta este viernes se leyeron los códigos QR de 265.000 permisos y se detectaron más de 9.000 que no estaban registrados en la base de datos oficial, indicaron fuentes de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad. “Además, 2.909 personas que iban en transporte público tampoco tenían permiso para las actividades habilitadas y no podían estar [a bordo]”, precisó Santilli en la conferencia.

