Descubren en Egipto que una momia infantil de 3000 años no es humana

Captura del video.

La Policía egipcia ha tenido que recurrir este sábado a medios antidisturbios, incluido gas lacrimógeno, contra los vecinos de una localidad de la provincia egipcia de Dacalia, en el noreste del país, que pretendían impedir el entierro de una medico fallecida por coronavirus.

Un total de 15 personas han sido detenidas por la Policía, que ha desmontado las barricadas con fuego levantadas por los manifestantes, según recoge el periódico 'Al Masri al Yum'. Finalmente y tras horas de disturbios el entierro se ha realizado en el cementerio de la localidad bajo la mirada de los agentes.

La mujer, de 64 años, se contagió tras el regreso de su hija de Escocia y falleció en un hospital preparado para la cuarentena, pero tras su fallecimiento los habitantes de la localidad, de donde era originario su marido, exigían que fuera enterrado en su propia localidad natal, ubicada también en Dacalia.

Your browser does not support the video element.

Sin embargo, cuando la ambulancia con la difunta llegó a su localidad natal no pudo acceder porque decenas de manifestantes rechazaban igualmente su entrada por miedo al coronavirus. No lograron avances pese a los intentos de las autoridades para convencerlos de que no había riesgo.

En los últimos días se ha informado de múltiples incidentes por el coronavirus y el destino de los restos mortales pese al precepto islámico que obliga a un rápido enterramiento.

Egipto ha informado hasta ahora de 135 fallecidos por el coronavirus y de 1.794 positivos en total. Las autoridades han prohibido los actos multitudinarios y un toque de queda.

MAPA INTERACTIVO CON AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO