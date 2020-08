Momento del robo del auto.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que los dos asaltantes detenidos por el robo de un auto a una mujer cuyo hijo 6 años se hallaba adentro en el partido de Almirante Brown, habían estado presos "diez veces" entre ambos, y cuestionó el sistema penitenciario, al asegurar que los delincuentes cada vez que salen de la cárcel cometen "delitos peores".

"Dimos con los dos delincuentes que ayer ejecutaron este acto tan perverso y ambos tienen antecedentes. Uno de ellos estuvo preso por secuestro extorsivo y entre los dos, estuvieron diez veces en prisión", dijo el ministro esta tarde en la puerta de la Estación de Policía Departamental Almirante Brown, ubicada en la calle Roca al 900, de Burzaco, hacia donde fue para felicitar a los policías que participaron de las detenciones.

Los delincuentes son Maximiliano Laporta, de 31 años; y Ezequiel Valdivia González, de 25. Ambos habían dejado la prisión este año con pena cumplida.

Laporta dejó la Unidad 40 de Lomas de Zamora el 11 de abril pasado por violación de domicilio y robo agravado. Ya había tenido otras dos estadías dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Valdivia González fue liberado el 18 de la Unidad 31 Florencio Varela con pena cumplida por una causa de tenencia ilegal de arma de fuego.

Tras sacar a la mujer del vehículo y tirarla al suelo, los delincuentes se escaparon con el auto, un Volkswagen Fox, y el niño, a quien arrojaron a unos 200 metros de la casa con la boca ensangrentada por golpes que le dieron.

El violento episodio quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, en donde se puede ver a los dos delincuentes armados con un cuchillo.