Escándalo con Moria Casán en el "Cantando".

El "Cantando 2020" no deja de deparar sorpresas y no pocos enfrentamientos. Esta vez tuvo como protagonista a Moria Casán​, quein muy enojada amenazó, en vivo, con su renuncia al reality que produce Marcelo Tinelli​, a través de su empresa LaFlia, para El Trece (lunes a viernes, a las 22.30).

Todo la tensa situación se dio debido a un duro cruce de Moria con Laurita Fernández, quien co-conduce el programa con con Ángel De Brito.

Y moria empezó con todo, con los "tapones de punta": "Soy la bastonera, puedo interrumpir. A propósito de interrumpir, quiero decir que la señora co conductora hoy es un pulpo. Quiero que hables más vos", le dijo a Ángel de Brito.

“¿A mí me decís?”, le consultó De Brito. “Si me dan más tiempo ustedes, yo hablo más”, le respondió la integrante del jurado. “A mí me gustaría que des la devolución, Moria”, dijo irónicamente Laurita Fernández.

“Ah, no me digas”, dijo muy ofuscada Moria. De Brito quiso calmar la situación: “No se peleen, chicas”. Pero no lo logró. Moria siguió bien para arriba.

Pero claro que la One, no se iba a quedar callada y avanzó: “Vos estás para co-conducir, mi amor. Y yo para dar la devolución cuando se me cante”.

Tenso momento para Laurita Fernández y Ángel De Brito.

Luego, con su enojo en aumento, Moria dejó la silla en el estrado. Asombrado por esa actitud, De Brito le preguntó qué le pasaba. Al inicio, la integrante del jurado se negó a hablar.

Pero luego, agarró el micrófono y se despachó: “Quiero aclarar una cosa -dijo-. Quieren que sea rápida. Firmé acá no para ser jurado. Fui jurado diez años y no voy a calentar el culo en una silla".