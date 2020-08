Centro de esquí en Cerro Catedral Foto: Wikipedia.

Pasaron apenas unas pocas horas desdee que la empresa Catedral Alta Patagonia (que dejará de ser la concesionaria del complejo debido a que el mismo pasará a manos del estado de Río Negro tras 15 años de litigio), haya lanzado abiertamente la venta de pases online destinadas al Cerro Catedral para personas residentes, el Ente Municipal Fiscalizador del Cerro Catedral (Eamcec) ha determinado en sentido contrario y puso freno a la venta.

Esta medida se da en coincidencia con el preocupante avance de casos de coronavirus que se registraron en los últimos días en la ciudad de Bariloche. La situación también se replica en otras partes del país y ha generado gran preocupación en el seno del Gobierno Nacional.

Mediante un comunicado de prensa oficial, el mencionado organismo ha finalmente informado que "atento a la evolución epidemiológica derivada de la covid-19, y a las medidas adoptadas desde las distintas instancias nacionales, provinciales y municipales, no está habilitada la venta de pases en el centro invernal Cerro Catedral”.

Vale mencionar que, desde su vuelta a la actividad relativamente normal, el cerro Catedral había habilitado los medios de elevación del sector de la montaña de martes a sábados de 9:30 a 16 horas.

En caso de malas condiciones climáticas, se suspenden las actividades.

Cancelan venta de pases en Cerro Catedral. Canal 26.