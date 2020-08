Agustín Sierra. Foto: Instagram.

Tras haberse convertido en una verdadera sorpresa ganándole a Karina Jelinek en la eliminación del Cantando 2020, Agustín Sierra festejó a lo grande.

Y sus seguidores estuvieron de parabienes.

Ya no hay dudas de que Agustín se transformó en uno de los hombres más deseados y codiciados del Cantando 2020, y no solo por su belleza indiscutible, si no también or el cuerpazo escultural que luce -orgulloso- en sus redes sociales.

Eel sábado en Twitter empezó a circular una foto del ex Chiquititas de la obra "Sex" que dirige José María Muscari y que, por la pandemia, la realizan de manera virtual.

El joven pertenece al staff de artistas de la experiencia teatral y parece ser que alguien que concurrió digitalmente dejó trascender una imagen que dejó a todos con la boca abierta y sin respiración.

Si bien el foto de Agustín Sierra tiene una marca de agua y está enmarcada en una producción altamente subida de tono y de alto voltaje, lo que más dejó anonadadas a las seguidoras fue lo sugestivo y atrevido de su gesto. En la misma se lo puede ver tirado en una cama, casi desnudo por completo, solo con un boxer negro, mientras se agarra el miembro por encima de la ropa interior.

La foto ultra hot de Agustín Sierra.

No es la primera vez que posa desnudo para las usuarias eternamente enamoradas. Algunas semanas antes de su debut en Cantando 2020, se bañó, se prendió un cigarrillo y posó con una luz tenue sentado en el borde la bañera.

Ver esta publicación en Instagram Anda pidiendo helado Viiiivi 🤤 Una publicación compartida de Agus Sierra- Actor - Conductor (@cachetesierra) el 2 Ago, 2020 a las 4:47 PDT

La publicación -como era lógico- desató la locura y el delirio de las fans de Agustín Sierra que no pudieron evitar hacerle todo tipo de propuestas indecentes en los comentarios. La misma batió récords y llegó tener casi 60 mil likes a las pocas horas de publicada.