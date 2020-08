Detuvieron en Parque Avellaneda y Constitución en un allanamiento a dos jóvenes acusadas de robar a hombres luego de seducirlos a través de las redes sociales.

Los allanamientos se deben a las denuncias que recibió la Policía de parte de dos hombres que habían sido víctimas de las jóvenes “viudas negras”. En su relato explicaron que las habían conocido a través de las redes sociales, pero cuando se encontraron con ellas, fueron drogados y les robaron todo.

Una de las detenidas es una chica de 18 años, detenida en el domicilio de Avenida Derqui. En el allanamiento mencionado se encontraron Clonazepam, pastillas, recetas en blanco selladas, jeringas, ropa, mochilas, un reloj importado, pulseras de oro, una balanza de precisión, dos celulares, una tablet, chips de teléfonos y varios elementos denunciados como robados.

La otra detenida es una menor que cayó en el allanamiento realizado en Constitución. En el procedimiento encontraron dos celulares bloqueados y sin memorias, cinco teléfonos más, una tablet, una ampolla de suero, pastillas de Rivotril, documentación y tarjetas a nombre de otras víctimas.

Las delincuentes actuaban primero seduciendo a sus víctimas a través de las redes sociales con varios perfiles de Facebook, Instagram y Tinder mediante los cuales seducían a los hombres que les hablaban, y cuando se encontraban con ellos, los anestesiaban y les sacaban todas sus pertenencias.

La adolescente de 18 años quedó detenida, mientras que la menor fue citada para presentarse a la Justicia.