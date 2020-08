Cantando 2020, Laura Novoa, foto Twitter LaFlia.

Una nueva gala en el Cantando 2020 se desarrolló el viernes por la noche y una de las protagonistas fue Laura Novoa y Patricio Arellano que lejos estuvieron de convencer al exigente jurado.

La pareja interpretó “Cachet, Pechito y Ombligo” y recibieron la reprobación de los cuatro miembros, especialmente de Karina “La Princesita”.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara dijo: "Sabés que te quiero mucho, ¿pero qué pasó? No tengo de dónde agarrarme, no lo vi esto, chicos. Lo siento" (voto secreto).

Karina manifestó que como representante de la música tropical, no le gusta que el número "lo hagan desde el lado de poco serio". “Lo digo en general, me parece que lo toman más para la joda, y no como un arte distinto, que quizá les gusta menos o más, pero no es para la risa. Es para generar alegría, para mí como que no se la respeta. No digo que fue un falta de respeto, pero no me siento representada. Se lo hace para chiste. Me siento triste. No lo hacen con el respeto y la seriedad que la cumbia se merece", expresó.

Pepe Cibrián Campoy dijo al momento de su devolución que Laura "cantó muy mal", y expresó que no vio "espectáculo, ni actuación".

Moria Casán atinó a preguntarle: "¿Qué quisieron hacer? No me brindaste nada. No podías saltar, parecía un ataque de Paquita de Xuxa. El acting muy feo, mami. No me vendiste ni como actriz, ni como baile, ni como nada. Pato siempre bien, tu voz está buena y le ponés todo el énfasis, pero no me gustó nada, no me transmitieron nada. Y creo que Laura estás super laxa en el cuerpo, eras un flan", cerró.