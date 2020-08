Los servicios de trenes de pasajeros de la Línea Mitre, que une Retiro con Tigre y Capilla del Señor, no funcionarán durante todo este viernes debido a un paro de 24 horas anunciado por el sindicato de maquinistas de La Fraternidad, en reclamo por hechos de inseguridad que los vienen afectando.



De esta forma, los empleados esenciales que utilizan en medio de la pandemia este medio de transporte para trasladarse entre la Capital Federal y la zona norte del conurbano deberán buscar para este viernes transportes alternativos para llegar a sus lugares de trabajo.

La medida se convocó ante los "permanentes y sistemáticos hechos de inseguridad que se generan en las playas de maniobras de la estación Victoria, ilegalmente ocupadas por personas ajenas a la empresa, las que violentando normas elementales de seguridad ponen en riesgo la integridad física de nuestros afiliados, en terrenos operativos y de jurisdicción federal", sostuvo el titular del gremio, Omar Maturano.



La Fraternidad resaltó que la decisión adoptada no implica una medida de fuerza, sino de "protección a la integridad física de los trabajadores y la seguridad del material e infraestructura en riesgo".



"Pese a los reclamos realizados para garantizar la seguridad de los trabajadores y del material ferroviario, la empresa SOFSE nos informa que se han efectuado las denuncias ante la Justicia, sin que hasta el momento se hayan producido las acciones legales pertinentes", agregó Maturano en un comunicado.