El fin de semana, Adabel Guerrero compartió en sus redes su emoción por cambiar de hogar tras vivir durante doce años en el mismo departamento junto a su marido, Martín Lamela y la pequeña Lola (2).

Y anoche en la pista de “Cantando 2020” sorprendió al revelar que en su nueva casa convive con Claudia Escobar, la ex mujer de su marido, con quien tiene a Juan Cruz, Thiago y Valentino.

“Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola”, contó la bailarina y dejó atónitos a los presentes.

Y destacó la excelente relación que tiene con Claudia: “Hoy es mi mejor amiga. Y decidimos en la cuarentena, ya que ella cuida a mi hija y yo le cuido los hijos a ella, vamos a vivir juntos para poder estar juntos, porque si no no la dejan entrar al barrio”.

Ante las declaraciones de Adabel, Ángel De Brito le consultó por las peleas mediáticas que protagonizaron hace muchos años, cuando empezó a salir con Martín y a Claudia no le simpatizaba la pareja.

Pero Guerrero no quiso entrar en detalles y se limitó a decir que los escándalos forman parte del pasado, ya que realmente lograron formar una amistad.

“En cualquier momento Lamela queda afuera”, disparó el conductor entre risas. A lo que la bailarina respondió con simpatía: “Te digo que no sé”.