Diego Santilli, NA.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que en los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires "se cumplen los protocolos" sanitarios ante la pandemia de coronavirus, pero admitió que siempre puede haber casos de violaciones.

"Ayer tuvimos que modificar la resolución respecto de la venta de alcohol en el horario diferenciado y en el 'take away', después de las 20 horas", y aclaró que "la gente salvo excepciones donde tuvimos alguna movilidad no deseada, tuvo un comportamiento satisfactorio", expresó.

"Siempre hay casos no deseados. Tuvimos que hacer algunas clausuras. Cuando alguien abre un local para hacer una fiesta o un evento que no está permitido, nosotros lo clausuramos", comentó en diálogo con A24.

"Dos casos en donde se produjo un evento dentro del local y otras clausuras fueron porque las mesas continuaron en un horario que no debieron, que es después de las 00. Hubo malos ejemplos, hay que quedarse con la mayoría de los buenos ejemplos. Hay que tener un equilibrio y apelar a la responsabilidad de todos nosotros", manifestó.

"Se viene cumpliendo en un altísimo grado. De lo que se trata es que, con mucho cuidado y responsabilidad, ir generando aperturas graduales porque hay que cuidarse como el primer día porque no hay vacunas, ni tratamiento", cerró.