BOLSONARO NIEGA PELIGRO SOBRE LA AMAZONIA.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que Brasil "es víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonía y el Pantanal".

De todos modos, el mandatario brasileño fue mucho más allá en su declaraciones y culpó directamente a los indígenas por los voraces incendios que están consumiendo gran parte de la selva y toda la sabana.

"Los incendios tienen lugar prácticamente en los mismos lugares, en la parte este de la selva donde agricultores locales e indígenas queman sus pequeños cultivos para sobrevivir, en áreas ya desmatadas", aseguró Bolsonaro.

"Brasil se destaca como el mayor productor mundial de alimentos. Y por eso hay tanto interés en propagar desinformaciones sobre nuestro medio ambiente", agregó así mismo el mandatario de Brasil, y continuaba:: "La Amazonía brasileña es riquísima. Eso explica el apoyo de instituciones internacionales a esa campaña respaldada por intereses oscuros a la que se unen asociaciones brasileñas, aprovechadoras y antipatrióticas, con el objetivo de perjudicar al gobierno y al propio Brasil". Las reacciones contrarioas y el repudio no demoraron mucho en llegar.

De acuerdo a las cifras oficiales, los incendios en la Amazonia alcanzaron en 2019 y este mismo año las peores tasas en más de una década, y actualmente las llamas avanzan con fuerza en los vastos humedales del Pantanal, que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay y en los que miles de animales murieron calcinados. Entre enero y agosto, el área deforestada fue de 6.086 km2, mientras que los focos de incendio desde enero hasta el 21 de septiembre sumaban 71.673, un alza de 12% en comparación con 2019.

DISCURSO DE BOLSONARO. VIDEO: GENTILEZA TELAM.