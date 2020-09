FIESTAS EN WUHAN SIN DISTANCIAMIENTO SOCIAL. FOTO: RT.

Mientras el mundo entero sigue peleando contra la pandemia global de coronavirus, China parece vivir en un "mundo aparte" y ha decidio dejar atrás la cuarentena.

Vale recordar que China, pero muy en especial la ciudad de Wuhan, ha sido el epicentro del virus y desde allí se propagó a todo el planeta.

En este contexto, y a juzgar por las imágenes que se han empezado a difundir, todo indica que el gigante asiático no presta más atención a lo que sucede con este mal temible y letal.

De hecho ya se hacen con absoluta normalidad, mega fiestas que no respetan el distanciamiento social y que son una nueva amenaza de contagio.

Las autoridades locales han rebajado de manera notable y alarmante las restricciones en los espacios públicos el pasado abril, para reiniciar las actividades económicas y sociales en la ciudad.

VUELTA A LA NORMALIDAD EN CHINA. FOTO: RT.

De acuerdo a lo que ha publicado en agosto pasado Bloomberg, la vida social en Wuhan "se reanudó en todas sus variedades", incluyendo restaurantes, cines y karaokes.

En el mes de junio, los funcionarios chino anunciaron que Wuhan está libre del coronavirus, tras realizar casi 10 millones de test desde mediados de mayo hasta el 1 de junio en la urbe.

MASIVAS FIESTAS NOCTURNAS EN WUHAN. CANAL 26.

La coyuntura muestra que hoy en día en China se organizan masivas reuniones y fiestas que vuelven a poner en peligro al mundo entero.