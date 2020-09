Policía asesinado en Palermo.

Un efectivo de la Policía Federal murió apuñalado durante la tarde de este lunes en la zona de Palermo Chico, luego de ser atacado a puñaladas en un confuso episodio por un sujeto al que a su vez logró herir de bala.

El hecho tuvo lugar en la Avenida Figueroa Alcorta al 3300 (en su intersección con la calle San Martín de Tours), cuando el hombre de unos 35 años al parecer intimidaba transeúntes armado con un cuchillo.

El efectivo de la Federal, identificado como Juan Roldán del cuerpo de la Policía Montada, intentó reducir al atacante -al que también se pudo identifcar como Rodrigo Facundo Roza, de 51 años- y en el forcejeo el sujeto le clavó el cuchillo a la altura del corazón, por lo que murió poco después cuando era atendido de urgencia en la clínica Mater Dei.

Tras ser atendido, y luego de varios intentos por reanimarlo, el efectivo policial falleció a los pocos minutos de haber sido ingresado al centro de salud.

CANAL 26 estuvo EN EXCLUSIVA presente en el lugar del asesinato.

Asesinaron a un policía de cuatro puñaladas. Canal 26.

Pese a la grave herida sufrida, el policía logró accionar su arma reglamentaria, con la que hirió de bala al agresor en una pierna.

"Había una persona amenazando a vecinos y un policía federal actuó", dijo el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli.

El agresor fue derivado al hospital Fernández en calidad de detenido y algunas versiones indican que tendría sus facultades mentales alteradas.

Conmoción en Palermo por policía asesinado. Canal 26.