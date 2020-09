Imágenes del ataque. Canal 26. IMÁGENES SENSIBLES.

En horas de la tarde de este lunes, un efectivo de la Policía Federal murió apuñalado en Palermo Chico, tras ser atacado a puñaladas en un confuso episodio por un sujeto al que a su vez logró herir de bala.

El hecho tuvo lugar en la Avenida Figueroa Alcorta al 3300 (en su intersección con la calle San Martín de Tours), cuando el hombre de unos 35 años al parecer intimidaba transeúntes armado con un cuchillo.

El efectivo de la Federal, identificado como Juan Roldán del cuerpo de la Policía Montada, intentó reducir al atacante -al que también se pudo identifcar como Rodrigo Facundo Roza, de 51 años- y en el forcejeo el sujeto le clavó el cuchillo a la altura del corazón, por lo que murió poco después cuando era atendido de urgencia en la clínica Mater Dei.

El violento ataque que culminó con la muerte del policía quedó grabado por cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos.

El video del asesinato del policía. Canal 26. IMÁGENES SENSIBLES.