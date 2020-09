El policía asesinado, junto al pequeño.

El hecho sigue conmoviendo a toda las sociedad argentina. El asesinato del policía Juan Pablo Roldán a manos de un atacante que lo apuñaló fue visto y captado por cámaras de seguridad y esas imágenes quedan en la retina de manera indeleble.

Por supuesto, los primero afectados son sus familiares, entre ellos su esposa y su pequeño hijo.

Carolina era desde hace cinco años la pareja del policía que fue asesinado. Ahora, además de afrontar la vida sola, también debe cuidar y velar por el bienestar del niño, a quien le contó todo los sucedido.

Noticias relacionadas

“Él entiende, él sabe lo que está pasando", dijo muy dolida la mujer.

“Cuando le dije que le tenía que decir algo muy importante de su papá, él se tapaba los oídos”, agregó la viuda del policía.

El niño, de apenas cuatro años de edad, le ahorró el doloroso momento y sorprendetemente le dijo: “Ya sé mamá, papá se murió... Cuando alguien se muere sale en la tele”.

Your browser does not support the video element.

Casa familiar del policía asesinado. Canal 26.

Como era previsible, la mujer contó que el niño “está enojado y encerrado en su habitación”. No quiere ver a nadie, ni a nadie cerca.

“Solo quiere que esté yo”, dijo Carolina.