Despedida del policía Juan Pablo ROldán, Canal 26.

La triste pérdida del policía asesinado en Palermo Juan Pablo Roldán fue un golpe para toda la fuerza. Este miércoles familiares, amigos y compañeros de la Policía Federal dan el último adiós al inspector. El oficial fue asesinado en un bar de Palermo el lunes, a manos de un hombre que lo atacó con un cuchillo.

La fuerza policíal o despiden en el cementerio de Chacarita. y el cuerpo del Inspector partió junto al cortejo, desde la funeraria ubicada en Belgrano al lugar donde descansarán sus restos.

En la casa de sepelios lo despidieron familiares, incluidos la viuda junto a su hijo de cuatro años, y su madre, amigos y compañeros de la fuerza, entre el dolor y aún una gran conmoción. En Chacarita, espera la División de la Policía Montada, junto a su caballo “Místico” que lo acompañó durante sus últimos años.

También se acercó al cementerio el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, y un helicóptero de la Policía sobrevoló la zona a modo homenaje. La ceremonia comenzó pasadas las 11 en el panteón policial.

La fuerza en un comunicado oficial informó que en el último adiós al oficial estarán presentes el jefe y subjefe de la institución, los comisarios generales Juan Carlos Hernández y Osvaldo Rubén Mato y otros miembros de la plana mayor.