Marcha por la Discapacidad en Emergencia.

Este jueves 3 de diciembre se conmemora el Día Nacional e Internacional de las personas con Discapacidad, y por eso se realizó una movilización a Plaza de Mayo para pedir por la emergencia sanitaria.

Una marcha de familiares en contra del ajuste que se planifica en torno a la discapacidad. De esa manera, dar a conocer la apremiante situación de este sector de la población que vive en nuestro país.

Según afirman, son muchas las temáticas que habría que plantear y que no terminan de contar con un firme compromiso de la dirigencia política y de los diferentes actores sociales (rehabilitación, salud, inclusión educativa, trabajo, accesibilidad, vivienda, etc.).

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Dichas cuestiones que pueden ser encaminadas en el corto plazo si se toman decisiones inmediatas son:

1- Situación de las personas con discapacidad que viven en situación de vulnerabilidad

• Dar trámite a las pensiones no contributivas que han sido solicitadas y no tienen definición.

• Mejorar el funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud para que sus afiliados tengan acceso a la salud, a los elementos de apoyo y a los medicamentos.

• Tener en cuenta a las personas con discapacidad en los diversos planes sociales que se implementen.

2- Prestaciones brindadas a personas con discapacidad en el marco de la Ley 24901

• Aumento urgente del 40% de los aranceles de las prestaciones del Sistema Único de Prestaciones para personas con discapacidad para que las mismas puedan continuar brindándose (luego de 13 meses sin aumento, se otorgó un vergonzoso 10% a cobrar recién en marzo 2021).

• Recomposición inmediata de la situación del servicio de transporte que permita recomenzar su actividad para que las personas con discapacidad que lo requieren puedan acceder a las prestaciones que necesitan. Para ello se hace imperioso: renacionalización del transporte del Programa Incluir Salud y pago urgente de las deudas que el PAMI tiene con el sector.

• Preocupantes declaraciones en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud y de las Obras Sociales Sindicales que plantean librar de prestaciones para personas con discapacidad en su nomenclador.

Los convocantes aseguraron tener presente la difícil situación general del país, pero no afirmaron no poder dejar de llamar la atención sobre esta realidad que afecta a un porcentaje grande de la población.

Your browser does not support the video element.

En diálogo con CANAL 26, el padre Pablo Molero, presente en la marcha por la "discapacidad en emergencia": "Lo primero es pedir por las personas con discapacidad en situación de pobreza, que han pedido pensiones y que eso le generaría un ingreso y a su vez tener una atención de salud y de medicamentos pero eso está atrasado, sabemos la situación del país y queremos llamar la atención".