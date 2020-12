Carlos Menem, ex presidente de la Nación, NA.



El expresidente Carlos Menem se encuentra internado en la clínica Los Arcos y en coma inducido luego de que en las últimas horas empeoró su estado de salud. El ex mandatario sufrió una falla renal y el miércoles su cuadro clínico se agravó. Los médicos tuvieron que recurrir a diálisis.

Menem permanece internado en el Sanatorio Los Arcos donde también se presentó en su organismo un cuadro de arritmia severa.

Los últimos meses su salud se había deteriorado mucho. En plena cuarentena, a mediados de junio, debió ser internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) donde lo atendieron por neumonía severa y debilidad muscular. Durante ese período se sometió a tratamientos con una serie de medicamentos a los que respondió favorablemente.

Al ex presidente se le hicieron dos test de coronavirus, que dieron negativo. En ese momento recibió el alta pero menos de 48 horas después volvió a ser hospitalizado.